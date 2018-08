Beveiligers Maastricht UMC+ leggen werk neer

Beveiligers van Maastricht UMC+ leggen vanaf dinsdag twee keer per dag het werk een half uur neer. Ze komen in actie voor gezonde roosters, fatsoenlijk loon en meer zekerheid, zo meldt vakbond FNV.

Tot en met 2 september leggen de beveiligers, die in dienst zijn van beveiligingsbedrijf Securitas, in het ziekenhuis elke dag het werk neer van 11:00 tot 11:30 uur en van 16:30 tot 17:00 uur. "Daarna sluiten wij langere acties niet uit", aldus Mohamed Gafki, bestuurder van FNV.

Naast de werkonderbrekingen bij Maastricht UMC+ zijn er ook acties van beveiligers op Schiphol, VU Amsterdam, het ministerie van Defensie en MSD Oss. De beveiligers voeren actie vanwege de stukgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao voor de 31 duizend beveiligers in het land. "Het gat tussen wat de bonden eisen en wat de werkgevers bieden is onoverbrugbaar groot", aldus de bonden FNV Beveiliging en CNV Vakmensen.

Stiptheidsacties

Ook zorgmedewerkers van het Maastricht UMC+ voeren actie voor een betere, nieuwe cao. Op maandag 20 augustus hebben de werknemersbonden en het plaatselijke actiecomité medewerkers opgeroepen mee te doen aan stiptheidsacties. Zowel het ziekenhuis als de actievoerders bevestigen de absolute voorwaarde dat de acties nooit ten koste mogen gaan van de patiëntveiligheid. Ook zal altijd hulp verleend worden als dat acuut nodig is.

Ondertussen heeft de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) de vakbonden uitgenodigd het overleg over een nieuwe cao te hervatten. De onderhandelingen liggen sinds eind juni stil. "Wij stellen voor om zo snel mogelijk na de vakantieperiode met elkaar te verkennen hoe wij weer in gesprek kunnen komen over verbetering van de cao", aldus de NFU in een brief aan de vakbonden.