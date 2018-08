Ronald McDonald Huis en CZ gaan samenwerken

Het Ronald McDonald Huis Middenwest-Brabant heeft een partnership met zorgverzekeraar CZ opgezet. De komende drie jaar zal CZ een financiële bijdrage doen om de exploitatie van de in mei van dit jaar geopende Huiskamer in het Moeder en Kind Centrum in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg mogelijk te maken.

Om het partnership te bekrachtigen, hebben Rogier van der Hooft, directeur bij CZ, en Franca Adriaans, manager Ronald McDonald Huis Middenwest-Brabant, een overeenkomst ondertekend. De Ronald McDonald Huiskamer wordt geheel gerund door vrijwilligers van Ronald McDonald Huis Middenwest-Brabant. De Huiskamer, die sinds de opening op 17 mei jongstleden al ruim 3000 familieleden verwelkomde, is de enige Ronald McDonald Huiskamer in Nederland die 7 dagen per week, 24 uur per dag geopend is.

CZ vindt het erg belangrijk dat een ziek kind zich geborgen en veilig voelt door de aanwezigheid van de ouders. Door de financiële bijdrage van de zorgverzekeraar zijn de exploitatiekosten voor de Huiskamer de komende drie jaar zeker gesteld. Daarnaast willen CZ en het Ronald McDonald Huis de samenwerking intensiveren op het gebied van kennis en inzet van bijvoorbeeld vrijwilligers, aldus Van der Hooft.

Huiselijke omgeving

De Ronald McDonald Huizen en Huiskamers zijn er speciaal voor patiënten en hun ouders en eventuele broertjes en zusjes. Zij kunnen er in een huiselijke omgeving ontspannen, koken en samen zijn. Het Ronald McDonald Huis Middenwest-Brabant telt naast de Huiskamer zeven gastenkamers voor ouders en broertjes en zusjes van kinderen die behandeld worden in het ETZ Tilburg. Ronald McDonald Huis Middenwest-Brabant ontvangt geen subsidie en functioneert dankzij giften, sponsors en vrijwilligers.