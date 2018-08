Bestuursvoorzitter stapt op bij Ziekenhuisgroep Twente

Ton Ruikes vertrekt aan het eind van het jaar bij de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT). Hij gunt het ziekenhuis, dat in financieel opzicht een moeilijke tijd doormaakt, een nieuwe bestuursvoorzitter met een frisse blik.

Ton Ruikes heeft eind 2018 bijna 6,5 jaar deel uitgemaakt van de raad van bestuur, waarvan de laatste twee jaar als voorzitter. Voordat hij toetrad tot de raad van bestuur van het ZGT, was hij lid van de raad van bestuur van het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom en directeur zorg in het Martini Ziekenhuis in Groningen. Hij bekleedt meerdere nevenfuncties, onder andere dat van bestuurslid van de NVZD en hij is lid van raden van toezicht van diverse organisaties.

"Het ziekenhuis gaat een nieuwe, spannende fase in. Hoewel ik mij zeer verbonden voel met dit mooie ziekenhuis en de mensen die er werken, is dit een goed moment om het stokje over te dragen", zegt Ruikes in een persverklaring. "Ik gun ZGT een bestuursvoorzitter met een frisse blik en mezelf een nieuwe uitdaging voor de komende vijf jaar van mijn werkzame leven."

Herstelplan

De ZGT maakt in financieel opzicht een moeilijke periode door. De raad van bestuur heeft volgens het ziekenhuis "in lijn met het herstelplan noodzakelijke maatregelen genomen" en daarnaast ingezet op de doorontwikkeling van de locatie Hengelo tot een toonaangevend 24-uurs centrum.

Voorzitter Henk Kamp van de raad van toezicht: "Ik heb Ton leren kennen als een man die stond voor zijn ziekenhuis en zich daar met hart en ziel voor heeft ingezet. Ik wens hem veel succes toe bij zijn verdere carrière." De raad van toezicht is Ruikes erkentelijk voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van ZGT en gaat op zoek naar een opvolger.