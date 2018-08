Hanneke Takkenberg wint Els Borst Oeuvreprijs

De Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen heeft epidemioloog Hanneke Takkenberg de VNVA Els Borst Oeuvreprijs toegekend. De prijs zal worden uitgereikt tijdens het zeventiende lustrum van de VNVA, 6 oktober in Amsterdam.

Dit meldt het Erasmus MC, waar Hanneke Takkenberg hoogleraar klinische besliskunde in cardiovasculaire interventies is van de afdeling Thoraxchirurgie. Ook is ze Chief Diversity Officer. Takkenberg heeft geneeskunde gestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam en is gepromoveerd op cardiovasculaire klinische epidemiologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

"Zowel wetenschappelijk als maatschappelijk zet zij zich in voor het verbeteren van de gezondheidszorg met name ten aanzien van vrouwen: dit geldt voor patiënten én vrouwelijke artsen", aldus de VNVA. "Als topwetenschapper is zij een rolmodel en coach voor vele vrouwelijke artsen en draagt op uitgebreide wijze bij aan de toepassing van seksespecifieke resultaten van onderzoek in de cardiovasculaire geneeskunde."

Diversiteit

Als Chief Diversity Officer heeft Takkenberg van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit de opdracht gekregen om de diversiteit op alle niveaus in de organisatie van de universiteit te bevorderen, waarbij culturele en sekseverschillen geen belemmeringen vormen, maar de kracht van waaruit mensen zich kunnen ontplooien. In het verleden heeft zij bij de VNVA onderzoek gedaan naar de verhoudingen tussen mannelijke en vrouwelijke artsen. Deze studie bevorderde volgens de vereniging het samenwerken en steunen van netwerken van vrouwelijke academici en vrouwelijke hoogleraren.

De eerste Els Borst-prijs ging naar Gunilla Kleiverda en Rebecca Gomperts, voor hun Women on Waves en Women on Web. De prijs is ingesteld als eerbetoon aan de in 2014 overleden Els Borst, voormalig minister van Volksgezondheid.