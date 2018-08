VVD-politicus Klaas Dijkhoff overweegt vaccinatieplicht

Klaas Dijkhoff, fractievoorzitter namens de VVD in de Tweede Kamer, denkt aan een vaccinatieplicht als in Nederland steeds meer ouders weigeren hun kind in te enten tegen dodelijke ziekten. Dit meldt de NOS op basis van een column die de politicus heeft geschreven.

De VVD'er maakt zich ernstige zorgen over het groeiende aantal ouders dat op basis van niet-wetenschappelijk argumenten besluit hun kind te onthouden van de vrijwillige preventie tegen ernstige ziekten, zoals de mazelen. Ook vindt Dijkhoff volgens de NOS dat onderzocht moet worden of de kinderopvang en naschoolse opvang niet-ingeënte kinderen mogen weigeren. De liberaal is kritisch over de groeiende groep 'anti-vaxxers', die op basis van "pseudo-interessant gemaakte bullshit" beweren dat inenten het gevaar op autisme verhoogt.

De politicus windt zich op over het onderwerp omdat de dekkingsgraad in Nederland onder het veilige niveau van 95 procent is gekomen: in 2017 was 90,1 procent van de 2-jarige kinderen ingeënt tegen mazelen. Ondanks dat de liberale VVD in principe geen voorstander is van het verplichten van maatregelen, denkt Dijkhoff er toch over na.

Actie

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft de Europese landen onlangs opgeroepen om actie te ondernemen, omdat het aantal gevallen van mazelen het afgelopen half jaar sterk is toegenomen. Enkele dagen geleden zijn Nederlandse artsen begonnen met een actie op het sociale medium Twitter, met de hashtag #ikvaccineer, om twijfelende ouders over te halen om hun kind toch in te laten enten tegen besmettelijke ziekten. Online is een petitie gestart voor verplichte inenting van kinderen op kinderdagverblijven in Nederland.