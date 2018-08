Grote stroomstoring treft ETZ

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg is donderdag 23 augustus getroffen door een grote stroomstoring. Als gevolg hiervan moesten enkele niet-acute operaties uitgesteld worden. Tegen het middaguur werden de operatiekamers weer vrij gegeven.

De stroomstoring legde een groot deel van Midden- en West-Brabant plat. Ook de twee ETZ-locaties in Tilburg waren slachtoffer. De locatie in Waalwijk ontsprong de dans. Een woordvoerder stelt tegenover het AD dat de acute zorg in het ziekenhuis niet in gevaar is geweest. Direct na de stroomstoring kwam een crisisteam bijeen, bestaande uit zo’n tien personen van raad van bestuur, ICT, communicatie, zorgafdelingen en het facilitair bedrijf van het ziekenhuis.

Noodstroomvoorziening

Het noodaggregaat nam na 15 seconden automatisch de stroomvoorziening over. Daarvoor beschikken de ziekenhuizen over een eigen, op diesel draaiende energiecentrale. Na anderhalf uur waren de problemen weer verholpen, maar toch werden uit voorzorg enkele niet-acute operaties uitgesteld. ETZ wilde niet het risico lopen dat door piekbelasting tijdens operaties nieuwe problemen met de stroomvoorziening zouden ontstaan. Afspraken op de poliklinieken werden in de loop van de ochtend al wel hervat. Tegen het middaguur besloot het crisisteam dat de situatie ook voor de operatiekamers veilig genoeg was.

---

Het evenement 'Logistieke procesinnovatie' op 12 oktober 2018 staat in het teken van zorglogistiek: een onderdeel van het zorgproces dat de patiënt misschien wel het meeste raakt én waar de meeste quick-wins voor uw organisatie te behalen zijn. Ga voor meer informatie naar de website.