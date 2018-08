Spaarne Gasthuis in actie tegen laaggeletterdheid

Onder het motto “Werken aan taal is werken aan gezondheid” opent het Spaarne Gasthuis op 6 september een Taalpunt. Patiënten, bezoekers en medewerkers hier terecht met al hun taalvragen. Vrijwilligers bieden hulp bij onder meer het begrijpen van medische informatie en het invullen van formulieren en vragenlijsten.

Laaggeletterden begrijpen de informatie over hun aandoening en behandeling niet goed. Dit kan leiden tot een slechtere gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat laaggeletterden vaker een ongezonde leefstijl hebben. Ook hebben ze vaker last van chronische ziekten als diabetes, psychische klachten en hart- en vaatziekten. Daarnaast gaan ze vaker naar de huisarts of het ziekenhuis, houden ze zich niet aan voorgeschreven behandelingen en gebruiken ze medicijnen verkeerd.

Taalakkoord

Werken aan taal is dus werken aan gezondheid, constateert het Spaarne Gasthuis. Alle reden om extra aandacht te geven aan de doelgroep van laaggeletterden. Het taalinitiatief richt zich niet alleen op de patiënt, maar ook op de eigen minder taalvaardige werknemer. Daarom sluit het ziekenhuis zich tijdens de opening van het Taalpunt ook officieel aan bij het Landelijk Taalakkoord Werkgevers. Daarmee laat het ziekenhuis zien zich ook als werkgever in te zetten om de taalvaardigheid van de eigen medewerkers te vergroten.