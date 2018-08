Weigeren niet-ingeënt crèchekind weer op tafel

Het kabinet gaat opnieuw onderzoeken of kinderdagverblijven de mogelijkheid kunnen krijgen kinderen te weigeren die niet zijn ingeënt. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer dringt daarop aan, omdat zij niet tevreden is met de extra voorlichting waarin het kabinet het tot dusver vooral zocht.

Voor de maatregel bleek plots veel steun te bestaan. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff sprak zich er donderdag voor uit, en coalitiegenoot D66 meldde zelfs al aan een wetsvoorstel te werken. Ze kregen in de Tweede Kamer bijval van onder meer CDA, SP en PvdA. De kleinste regeringspartij, de ChristenUnie, wil afwachten of het voorstel haalbaar is en geen nadelige gevolgen heeft. Dan kan de CU het mogelijk ook steunen.

Draagvlak

Daarop besloot ook het kabinet de maatregel een nieuwe kans te geven. Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken), die verantwoordelijk is voor de kinderopvang, gaat opnieuw onderzoeken of een crèche niet-ingeënte kinderen kan weigeren zonder al te onwenselijke gevolgen en zonder de wet te overtreden. Een eerder nog doorslaggevend bezwaar is weggevallen nu het draagvlak onder ouders en andere betrokkenen is gegroeid, zegt haar collega Paul Blokhuis (Volksgezondheid).

Kinderopvanginstellingen die zich hebben verenigd in de BMK hebben geen bezwaar tegen het mogelijk maken van de vaccinatie-eis. Maar dan moet de politiek daarover wel duidelijkheid verschaffen, vindt de BMK.

Blokhuis, die het vaccinatieprogramma onder zijn hoede heeft, werkt aan een plan om de daling van de vaccinatiegraad te keren. De ook steeds vaker geopperde algemene vaccinatieplicht gaat de staatssecretaris "op dit moment echt veel te ver''. Dat vindt het leeuwendeel van de Kamer ook. Blokhuis schuwt voorlopig dwang, al wil hij die ook niet uitsluiten. (ANP)