UMC Utrecht neemt nieuwe bestralingstechniek in gebruik

In het UMC Utrecht zijn afgelopen week de eerste kankerpatiënten behandeld met de MR-linac. De machine is een bestralingstoestel en diagnostische MR-scanner in één en helpt artsen tumoren gerichter te bestralen. Het UMC Utrecht ontwikkelde de scanner samen met het bedrijf Elekta.

Aan de ontwikkeling van de MR-linac is twintig jaar gewerkt. In Nederland staat de machine als Elekta “Unity” in het UMC Utrecht en in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam.

"De MR-linac is een nieuwe generatie bestralingsapparaat die ons artsen zal helpen tumoren beter te behandelen en schade aan het omgevende gezonde weefsel te verminderen”, zegt radiotherapeut oncoloog Ina Jürgenliemk-Schulz. “Deze uitvinding is een mooie stap die de behandeling van kankerpatiënten ten goede zal komen met kans op betere tumorcontrole en betere kwaliteit van leven."

Het UMC Utrecht biedt behandeling met de scanner aan patiënten met lymfekliermetastasen in de onderbuik en in het bekken. Het betrokken medisch personeel moet nog met de MR-linac leren bestralen. Er wordt daarom gestart met een klein aantal patiënten. In 2019 worden naar verwachting 300 patiënten behandeld en in 2020 ruim 1.000. De volgende stap is om zowel patiënten met veelvoorkomende tumoren - zoals in prostaat, endeldarm, borst en long - te behandelen met de MR-linac. Ook voor patiënten met minder vaak voorkomende tumoren worden MR-linac behandelingen voorbereid, zo maakt het academisch ziekenhuis bekend.