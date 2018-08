Zorginstelling Bizim failliet verklaard

De rechtbank in Groningen heeft Bizim Zorg failliet verklaard. De in Hoogezand gevestigde organisatie verleende sinds 2009 zorg op het gebied van huishoudelijke hulp, begeleiding en persoonlijke verzorging aan mensen met een migratieachtergrond.

Dit meldt het Dagblad van het Noorden (DvhN).

De financiële problemen bij Bizim zouden zijn veroorzaakt door 'discussies' met zorgverzekeraars over betalingen van deze zorg, aldus curator Jan Hein Mastenbroek tegen de krant. Ook verrichte Bizim als onderaannemer werk, maar zou hiervoor volgens de bedrijfsleiding niet altijd betaald hebben gekregen.

Bizim bood zorg aan zo’n twintig cliënten in de provincie Groningen. Mastenbroek onderzoekt nu om hoeveel cliënten het precies gaat, hoeveel personeel er in dienst is en met welke gemeenten contacten worden onderhouden. "De prioriteit is om de cliënten die zorg van Bizim krijgen, die zorg te garanderen", aldus de curator.