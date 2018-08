Voormalig NZa-bestuurder nieuwe voorzitter Kansspelautoriteit

René Jansen, tot april dit jaar bestuurder van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), start per 1 oktober als voorzitter van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit. De ministerraad stemde vrijdag in met zijn voordracht op voorstel van minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming.

Jansen werd in 2015 door toenmalig minister Schippers benoemd tot lid van de raad van bestuur van de NZa. Zijn benoeming was in principe voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. Vanuit zijn aandachtsgebied toezicht en handhaving bij de NZa was Jansen ook voorzitter van het Europese netwerk voor de aanpak van fraude en corruptie in de zorg, het European Healthcare Fraud and Corruption Network (EHFCN). Jansen legde zijn functie bij de NZa dit jaar neer vanwege "persoonlijke overwegingen".

Tussen 2000 en 2005 vervulde socioloog Jansen diverse bestuursfuncties binnen de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Aansluitend was hij enige tijd actief als bestuursadviseur bij adviesbureau Twynstra Gudde.

Jansen gaat bij de Kansspelautoriteit samenwerken met Bernadette van Buchem. Zij treedt per 15 oktober aan als bestuurslid en vicevoorzitter van de organisatie. Van Buchem is momenteel directeur Consumenten bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Daarvoor vervulde zij verschillende functies via ABD Interim, de poule van interimmanagers van de rijksoverheid.