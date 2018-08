NVZ draagt Ad Melkert voor als nieuwe voorzitter

Ad Melkert is voorgedragen als voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). De leden van de vereniging stemmen op woensdag 29 augustus over de voordracht van de oud-PvdA-politicus. De huidige voorzitter, Yvonne van Rooy, draagt op 1 december, als haar tweede termijn afloopt, haar voorzitterschap over.

De NVZ laat weten verheugd te zijn om Melkert voor te dragen. "Hij heeft het juiste profiel, en de kennis, competenties en ervaring die de NVZ nodig heeft. Met zijn politieke en bestuurlijke ervaring binnen diverse (nationale en internationale) organisaties en zijn ervaring in complexe situaties kan hij onze leden begeleiden om, in optimale samenwerking, de kwaliteit van zorg in Nederland te behouden en te verbeteren", schrijft de NVZ in een persverklaring.

Ad Melkert is voor de PvdA Tweede Kamerlid, minister en fractievoorzitter geweest. Van juli 2009 tot 1 oktober 2011 was Melkert Speciale Vertegenwoordiger van de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties in Irak. Sinds 2016 is hij lid van de Raad van State in buitengewone dienst.