Philips benoemt nieuwe directeur Personal Health-divisie

Roy Jakobs wordt de nieuwe directeur van de Philips-divisie Personal Health per 1 oktober 2018. Hij volgt Egbert van Agt op, die na een jaar vertrekt.

Roy Jakobs werkt sinds 2010 bij Philips. Hij begon Chief Marketing Officer bij de lichtdivisie. Vervolgens heeft hij binnen het concern verschillende functies bezet, in binnen- en buitenland. Voordat hij bij Philips ging werken, heeft hij leidinggevende functies bekleed bij Royal Dutch Shell en uitgeverij Reed Elsevier. Jakobs heeft diverse opleidingen gevolgd, waaronder Business Administration aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Bologna.

Volgens Philips is Jakobs gepassioneerd over het aandrijven van innovaties die mensen in staat stellen om de controle over hun gezondheid te nemen. Hij is bovendien een enthousiaste pleitbezorger van het doel van zijn werkgever om de levens van 3 miljard mensen per jaar te verbeteren in 2025.