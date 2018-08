OM staakt strafrechtelijk onderzoek naar bestuurder 't Polböske

Het Openbaar Ministerie staakt het strafrechtelijk onderzoek naar bestuurder Jef Enkelaar van zorgboerderij ‘t Polböske in Enschede. Enkelaar kreeg vrijdag te horen dat er geen aanleiding is voor vervolging, meldt RTV Oost.

Justitie startte in juli vorig jaar een onderzoek naar vermeende misstanden bij ’t Polböske, een instelling die 24-uurs hulp met verblijf biedt aan jongeren tot en met 21 jaar met complexe problematiek. Dit gebeurde nadat de inspectie de zorgboerderij het bevel tot het direct uitplaatsen van cliënten had gegeven. Tijdens inspectiebezoeken geconstateerde tekortkomingen zouden een gevaar opleveren voor de veiligheid van de cliënten. Zo zouden cliënten bij de eigenaar in bed hebben geslapen en zou er hardhandig zijn opgetreden.

De ouders van de cliënten waren het destijds niet eens met het inspectiebesluit en startten een petitie om 't Polböske open te houden. Zij schreven in hun petitie dat de jongeren "niets te klagen hebben" en dat de "huiselijke sfeer" van de zorgboerderij juist een positieve uitwerking had op het gedrag van hun kinderen.

Schade

Volgens Enkelaar is nu "eindelijk bewezen wat wij al lang wisten", aldus de bestuurder tegen RTV Oost. "Maar er is veel schade aangericht. Vooral emotionele schade onder de jongeren die hier zaten. Iedereen onder de 18 moest weg, die werden plotseling uit een veilige omgeving gehaald. Dat was voor iedereen een enorme schok." Ook zegt de bestuurder financiële schade te hebben opgelopen als gevolg van het inspectiebesluit en het strafrechtelijk onderzoek.