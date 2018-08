Aandeel zbc's in medisch-specialistische zorg neemt toe

Het aandeel van zelfstandige behandelcentra (zbc's) in de medisch-specialistische zorg neemt jaarlijks toe. Waar de zelfstandige behandelcentra in 2014 goed waren voor 3,4 procent van de vergoede medisch specialistische zorg, was dit in 2016 3,8 procent.

Dit blijkt uit gegevens van Vektis.

Van vijf grote specialismen was het aandeel van de zbc's groter dan 10 procent van deze vergoede zorg. In 2014 was dit nog het geval bij drie specialismen. Het gaat om zorg die poliklinisch, in dagbehandeling of klinisch wordt geleverd en waarbij een medisch specialist betrokken is. Bij twee specialismen ging het aandeel in 2016 al naar de 20 procent toe.

Bij oogheelkunde is het aandeel van zbc's in 2016 met 18,4 procent, oftewel een bedrag van 117 miljoen euro, het grootste. Daarna volgen dermatologie met 18,2 procent, anesthesiologie met 11,6 procent, revalidatiegeneeskunde met 11,3 procent en plastische chirurgie met 10,3 procent.

Zelfstandige behandelcentra zijn door de overheid erkende particuliere zorginstellingen met een vergunning om verzekerde zorg te leveren. De centra zijn vaak gespecialiseerd in één of meer vakgebieden en behandelen relatief eenvoudige, veel voorkomende aandoeningen die niet acuut zijn.