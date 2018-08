Amphia laat zonnepanelen op dak parkeergarage plaatsen

Rooftop Energy heeft op het dak van de Amphia parkeergarage op locatie Molengracht in Breda 1744 zonnepanelen geplaatst. De zonnepanelen op het dak voorzien de parkeergarage, inclusief de negen elektrische laadpalen, van stroom.

De zonnepanelen kunnen de gehele parkeergarage voorzien van stroom. De totale stroomvoorziening op jaarbasis staat gelijk aan honderd huishoudens die een jaar lang stroom gebruiken. De opgewekte stroom wordt onder andere gebruikt voor elektrische laadpalen, verlichting in de garage en voor het opladen van de pendelbusjes. Alle stroom die niet wordt gebruikt, wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet.

Volgens het ziekenhuis sluit de plaatsing van de zonnepalen goed aan bij het streven van Amphia om een bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. In dit verband heeft het ziekenhuis in 2015 met de gemeente Breda een Green Deal ondertekend, waarin zij afspraken hebben gemaakt over het zuinig en slim omgaan met energie, water, voedsel, afval en medicijnen.

Om de CO2-uitstoot met 80 procent te verminderen maakt het Amphia gebruik van een warmte koude opslag (WKO) en warmtepompen. Om het energieverbruik verder terug te dringen komen er onder andere klimaatplafonds en energiezuinige ledverlichting in en buiten het ziekenhuis. Duurzaam houdt ook in dat het gebouw flexibel wordt opgezet, zodat er goed kan worden ingespeeld op toekomstige veranderingen in de zorg.