Jury maakt genomineerden Nationale HR Zorg Award bekend

De jury van de Nationale HR Zorg Award heeft vijf zorgorganisaties genomineerd: St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein; Amsterdam UMC, locatie AMC; ziekenhuis Nij Smellinghe; ziekenhuis Gelderse Vallei en gehandicaptenzorgaanbieder Pluryn. FWG Progressional People maakt op 25 september bekend welke organisatie de beste bijdrage aan werkplezier in de zorg heeft geleverd.

In totaal waren er 52 inzendingen voor de prijs. De genomineerde projecten bevatten onder meer een mooi uitgewerkt visietraject met grote betrokkenheid van medewerkers, een ambassadeursproject waarbij medewerkers een platform krijgen om alle mooie facetten van hun werk te delen en een tweejarig omscholingsproject voor zij-instromers. De vakjury, onder voorzitterschap van Greet Prins (Philadelphia), bestaat verder uit Hester Vermeulen (Radboud Universiteit), Marita Bossers (Planetree), Tjitte Alkema (NVZ), Lonneke de Laat (Cello Zorg) en Elise Merlijn (FNV).

De HR Zorg Award is onderdeel van de beweging Werkplezier in de zorg, een initiatief van FWG Progressional People. Sabine Uitslag is Chief Inspiration Oficer van de beweging: "Ik ben ervan overtuigd dat er op de werkvloer zoveel mooie initiatieven zijn die we niet kennen. Dus laten we elkaar inspireren met ideeën om met het vergroten van werkplezier aan de slag te gaan. Daarmee maken we de zorg nog aantrekkelijker om in te werken."

Festival van Werkplezier

De winnaar van de HR Zorg Award ontvangt een bokaal en ondersteuning van FWG Progressional People ter waarde van 10.000 euro. De prijsuitreiking vindt plaats op 25 september tijdens het Festival van Werkplezier in Utrecht, waar minister Hugo de Jonge van VWS de aftrap geeft.

De prijs is voor het eerst uitgereikt in 2017. Cello won met het project Leer en Versterk (LEV), dat vernieuwend onderwijs voor medewerkers, studenten én cliënten op de werkplek mogelijk maakt.