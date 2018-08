'ICHOM sluit voor de helft aan op Nederlandse informatiestandaarden'

Nederlandse informatiestandaarden en ICHOM-sets laten een substantiële, inhoudelijke overlap zien. Dit constateert ict-instituut voor de zorg NictiZ. Eén en ander betekent dat ICHOM in principe goed kan worden ingepast, met hergebruik van informatie die al in de Nederlandse zorg wordt vastgelegd.

Als internationaal consortium voor uitkomstmetingen in de zorg wil ICHOM patiëntuitkomsten per ziektebeeld op een gestandaardiseerde manier meten en rapporteren, zodat deze informatie zinvol uitgewisseld en vergeleken kan worden. ICHOM heeft hiertoe al informatiesets ontwikkeld. Voor het Zorginstituut reden om deze informatiesets aan te merken als wegwijzers op de routekaart naar transparante zorg. Als het aan het Zorginstituut ligt maakt de Nederlandse zorg zoveel mogelijk gebruik van de ICHOM-sets.

Bruikbaarheid

Het is echter nog niet helder hoe deze internationale ICHOM-sets zich verhouden tot de Nederlandse gezondheidszorg. Daarmee blijft ook de vraag naar de praktische bruikbaarheid onbeantwoord. Om daarachter te komen heeft NictiZ een onderzoekanalyse uitgevoerd, waarbij zes ICHOM-sets (te weten chronische nierschade, zwangerschap en geboorte, hartfalen, dementie, coronair vaatlijden en Parkinson) werden afgezet tegen de in Nederland gebruikte zorginformatiebouwstenen. Hieruit blijkt dat 56 procent van de geanalyseerde items voldoende overlap vertoont om ze over en weer te kunnen inpassen. De extra waarde van de ICHOM-sets ligt volgens NictiZ in het feit dat ICHOM informatie verrijkt met uitkomsten die nog maar beperkt wordt vastgelegd in Nederlandse informatiestandaarden, zoals patiëntervaring.

Aanscherpen

Dit alles betekent volgens NictiZ nog niet dat de ICHOM-sets al daadwerkelijk in Nederland kunnen worden gebruikt. Zo moeten de ICHOM-sets zelf nog aangescherpt worden. NictiZ constateert onder meer dat de ICHOM-sets van verschillende aandoeningen onderling niet consistent zijn; items die in verschillende sets terugkeren worden niet altijd op dezelfde manier gedefinieerd en uitgevraagd. Ook bleek dat ICHOM in veel gevallen geen gebruik heeft gemaakt van internationale code- en terminologiestelsels, zoals SNOMED.

Aan Nederlandse zijde moeten volgens NictiZ vooral nog stappen worden gezet op het gebied van standaardisatie. Centrale regie is daarbij onontbeerlijk. NicitZ pleit er daarom voor om een partij aan te wijzen die de landelijke regierol over standaarden ten behoeve van uitkomstmetingen en over de toepassing van ICHOM-sets op zich neemt.

Opschalen

Ook zou er een nationale dataset voor uitkomstmetingen moeten komen. Die zou als vertaaltabel een link vormen tussen de ICHOM-sets en de Nederlandse zorginformatiebouwstenen. Dankzij een dergelijke dataset kunnen bovendien ICT-leveranciers beter opschalen. Zorginstelling hanteren namelijk niet langer eigen specificaties en definities, maar werken tijdens de implementatie van de ICHOM-sets met dezelfde standaard. Een nationale dataset zorgt bovendien voor verlichting van de administratieve lasten en minder fouten, doordat informatie niet langer handmatig uit dossiers wordt geëxporteerd.

Om de overall-kwaliteit van de ICHOM-sets te verbeteren en de toepasbaarheid in de Nederlandse te vergroten pleit NictiZ voor actief contact met ICHOM. Het ict-instituut voor de zorg heeft inmiddels een aantal gesprekken gevoerd met ICHOM. Daarnaast zijn ook het Zorginstituut en VWS in gesprek met ICHOM. Idealiter leidt dit tot een kruisbestuiving, die zowel ICHOM als de Nederlandse zorg verder helpt.