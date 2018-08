OM eist half jaar cel voor verduistering door thuishulp

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt een voormalige thuiszorgmedewerkster ervan bijna 80 duizend euro te hebben verduisterd van een hoogbejaarde vrouw uit Hoogeveen. Het OM eiste donderdag voor de rechtbank een half jaar gevangenisstraf tegen de verdachte, waarvan drie maanden voorwaardelijk.

Dit meldt RTV Drenthe.

Het geld van het slachtoffer verdween tussen juni 2014 en maart 2015. De verdachte werkte in die periode via thuiszorgorganisatie De Zorgzaak bij de toen 84-jarige dementerende vrouw. Een nichtje en tevens de bewindvoerder van de bejaarde vrouw ontdekte in 2015 dat er geld was verdwenen. Het nichtje stapte naar de politie, waarna de vrouw werd aangehouden en ontslagen.

Uit het politieonderzoek bleek dat de thuiszorgmedewerkster bijna 36 duizend euro had gepind met de pas van het slachtoffer. Ook boekte ze 30 duizend euro van de rekening van de vrouw over naar haar eigen rekening. Verder werd 12 duizend euro overgemaakt naar het buitenland en pinde ze bij onder meer de kapper en de benzinepomp met de pas van het slachtoffer. Volgens de vrouw had ze toestemming gekregen om de pinpas van de bejaarde vrouw te gebruiken. Het slachtoffer zelf is niet verhoord door de politie, omdat ze toen al te vergeetachtig was. Inmiddels is ze overleden.

De thuiszorgmedewerkster staat nu pas terecht, omdat de zaak meerdere keren is uitgesteld. De vrouw kwam een paar keer niet kwam opdagen en had eerder geen advocaat. Toen de vrouw donderdag voor de rechter stond, beriep ze zich op advies van haar advocaat op haar zwijgrecht.

De rechter doet op 13 september uitspraak.