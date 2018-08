'Afschaffen zomertijd is goed voor je gestel'

Het afschaffen van het systeem van zomer- en wintertijd heeft louter voordelen voor het lichaam. "Het verzetten van de klok is niet goed voor onze gezondheid. Onze biologische klok raakt daardoor verward", zegt Bert van der Horst, bijzonder hoogleraar Chronobiologie en Gezondheid aan het Erasmus MC. De Europese Commissie wil binnen de EU een einde maken aan het halfjaarlijkse klokverzetten.

Die klok, die ons dag en- nachtritme bepaalt, wordt aangestuurd door licht. "Met het instellen van de zomertijd besluiten we een uur eerder op te staan, maar we gaan niet eerder slapen omdat onze biologische klok niet helemaal meeschuift. Daardoor ontstaat een slaaptekort. Je leeft niet synchroon met je natuurlijke klok", legt Van der Horst uit.



Ochtendmensen, die graag vroeg naar bed gaan, hebben daar weinig last van, maar avondmensen des te meer. Volgens de gezondheidswetenschapper brengt een verstoord bioritme risico's op onder meer diabetes type 2 en hartproblemen met zich mee. Dat zijn dezelfde gezondheidsrisico's die mensen lopen als ze in wisselende diensten en vaak 's nachts werken.



Van der Horst wijst erop dat 30 procent van de Nederlandse bevolking op doordeweekse dagen één tot twee uur te weinig slaap krijgt. Dat wordt voor een belangrijk deel versterkt door het halfjaarlijkse verzetten van de klok.



Het invoeren zomer- en wintertijd is ooit om economische redenen bedacht. "Het licht hoeft in de zomer niet een uur langer te branden. Maar met de huidige ledverlichting is deze economische prikkel al een poos weg", stelt de hoogleraar van het Erasmus MC.

Afschaffen

De Europese Commissie stelt voor binnen de EU een einde te maken aan het halfjaarlijkse klokverzetten, eind maart en eind oktober. Brussel komt binnenkort met een voorstel om de zomertijdregeling aan te passen. Een woordvoerder wilde niet zeggen of de commissie zal voorstellen om de zomertijd permanent in te voeren. Dat zouden lidstaten zelf kunnen beslissen.



De voorzitter van het dagelijks bestuur van de EU, Jean-Claude Juncker, had het voorstel in een interview met de Duitse zender ZDF al aangekondigd. "De mensen willen het, wij doen het", aldus Juncker. Aanleiding is een enquête van de commissie onder Europeanen over het zomertijdsysteem. 84 procent van de deelnemers heeft genoeg van de klok in maart vooruit moeten zetten en in oktober weer terug. Volgens de woordvoerder heeft de commissie nog zeker vijftien dagen nodig om de resultaten van de enquête te analyseren.



Als het voorstel wordt ingediend moet het worden goedgekeurd door zowel de lidstaten als het EU-parlement. De commissie heeft eerder gezegd dat het praktischer is als álle lidstaten hetzij halfjaarlijks tegelijk de klok verzetten, hetzij dat allemaal niet doen. Volgens de woordvoerder zou het "verrassend" zijn als de lidstaten nu voor afzonderlijke zomertijdregelingen zouden kiezen.



Er bestaan, los van de zomertijdregeling, overigens al verschillende tijdzones in de EU die geografisch bepaald zijn. Zo is het een uur vroeger in Londen dan in Amsterdam, en een uur later in Athene. (ANP)