Nul op rekest voor jeugdzorgwerkers

De jeugdzorg kan voorlopig niet rekenen op extra geld. Jeugdzorgwerkers die zich in Den Haag hebben verzameld om verantwoordelijk minister Hugo de Jonge ertoe te bewegen driekwart miljard euro meer voor hen uit te trekken, hebben te horen gekregen dat dat er niet in zit.

Jeugdzorgmedewerkers uit heel Nederland houden maandagmiddag een manifestatie op het Lange Voorhout in Den Haag. Ze voeren actie om de werkdruk en de administratieve rompslomp in de jeugdzorg te verlagen.

De Jonge heeft ontevreden medewerkers ontvangen en "hun zorgen aangehoord". Daarvoor heeft de minister ook begrip, maar hij stelt dat "geld het probleem niet is". Hij wijst erop dat hij 108 miljoen euro heeft uitgetrokken om gemeenten te helpen met de nieuwe inrichting van de jeugdzorg, en dat er een 'stroppenpot' is met nog eens 200 miljoen. De Jonge denkt de problemen eerder op te lossen met andere maatregelen, zoals het verruimen van de aanbestedingsregels voor gemeenten.

Maar volgens FNV Zorg en Welzijn is er minstens 750 miljoen euro nodig om de problemen in de jeugdzorg, waaronder een gebrek aan personeel, op te lossen. Zo is er 450 miljoen euro nodig om eerdere bezuinigingen, sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015, terug te draaien. Daarnaast is de vraag naar jeugdzorg flink toegenomen, waardoor er nog eens 300 miljoen nodig is. (ANP)