ZorgSpectrum monitort cliënt via slim matras

Zorgorganisatie ZorgSpectrum en hulpmiddelenaanbieder Harting-Bank, onderdeel van Medux, starten een strategische samenwerking rondom de inzet van 'slimme' matrassen. De matrassen bevatten sensoren, waarvan de data wordt gedeeld met het zorgpersoneel. Doel is om de zorg efficiënter, toegankelijker en betaalbaarder te maken.

Het slimme matras meet via sensoren de houding en bewegingen van de cliënt in het bed. "Hiermee wordt bijvoorbeeld inzichtelijk of iemand met dementie aan het dwalen is of dat een aanpassing van de lighouding nodig is om doorligplekken te voorkomen", licht René Martens, commercieel directeur van Medux, toe. "Indien een cliënt langer dan een vooraf ingestelde tijd in eenzelfde houding heeft gelegen, krijgt de zorgverlener een alarm met de boodschap dat de cliënt gedraaid dient te worden. Ook krijgt de verzorgende een melding wanneer een cliënt langer dan een vooraf ingestelde tijd uit bed is."

ZorgSpectrum besloot na een succesvolle pilot over te gaan tot het gebruik van de slimme matrassen. Jochem Ooijevaar, adviseur Zorgvernieuwing van ZorgSpectrum, begeleidde de pilot met het smart matras: "De matrassen geven veel minder vaak meldingen en als ze melding gaven, was dit altijd terecht. Vooral de nachtzorg profiteert hiervan. Zorgverleners hoeven zo minder vaak naar de patiënt en de patiënten worden minder vaak gestoord. Dit is kostenbesparend en levert een hoger welzijn op voor de patiënt."

Nachtrust

"Door gebruik te maken van het smart matras krijgt de cliënt alleen de zorg die nodig is", vult Martens aan. "Waar voorheen cliënten met een verhoogde kans op decubitus op vaste momenten van houding werden gewisseld, wordt dan nu enkel gedaan op basis van een gegenereerd alarm. Dit heeft tot gevolg dat cliënten minder vaak van houding gewisseld hoeven te worden en zij dus een betere nachtrust kunnen genieten. Daarnaast leidt dit ertoe dat de zorgverlener minder werkdruk ervaart en zorg op maat kan leveren, hetgeen de kwaliteit van de zorg ten goede komt."

De zorgverleners ontvangen de informatie over de cliënt door een verbinding van het matras met het zogeheten digitalAngel-platform. Op dit platform wordt de gegenereerde data vertaald naar trends en analyses. Martens: "Het platform verschaft waardevolle informatie en inzichten die de kwaliteit van de zorg vergroten en efficiënter maken. Op basis van deze informatie kunnen bijvoorbeeld individuele behandelplannen worden opgesteld en aangepast."

Onrustmeting

Het slimme matras is het eerste product dat aan het digitale platform is gekoppeld. Dit jaar volgen nog meer producten, waaronder het slimme bed en de slimme rolstoel, aldus Martens. "Op basis van de informatie uit meerdere producten zullen nieuwe dataproducten worden ontwikkeld. Denk hierbij aan een onrustmeting en een totale antidecubitus-propositie, waarbij metingen uit diverse producten worden vertaald naar integrale analyses."