'Kijk uit naar verwarde mensen op straat'

Onno Hoes, voorzitter van het Schakelteam Verward Gedrag, vindt dat mensen meer verantwoordelijkheid moeten nemen in het signaleren van verward gedrag bij mensen op straat. Dat zegt hij in een interview met Trouw naar aanleiding van een onderzoek dat dinsdag wordt gepubliceerd.

Volgens Hoes moeten mensen hun ogen open blijven houden voor mensen in de omgeving die mogelijk verward gedrag vertonen. "Pas als een verward persoon wordt gezien, kan het herstel beginnen", zegt hij. Het betekent volgens hem echter niet dat hulpverlening niet meer nodig is. Naar elkaar omkijken is pas het begin, dan wordt het gesignaleerd.

Het team van Hoes heeft twee jaar onderzoek gedaan naar het helpen van verwarde personen. Volgens het Schakelteam is zorg niet alleen een taak van professionals maar begint het 'ook bij onszelf'. "Alle betrokkenen; buren, familie, en professionals van GGD tot politie en van woningcorporatie tot gemeenteloket, moeten over hun eigen (loket)grenzen heen kijken en de menselijke maat durven inbrengen", aldus Onno Hoes. Het Schakelteam pleit voor een landelijk 24/7 meldpunt waar mensen met hun zorgen terecht kunnen.

Het Schakelteam heeft een manifest gelanceerd. In een paginagrote advertentie in de Volkskrant roepen tal van prominenten samen met de commissie op "meer oog te hebben voor elkaar, want Nederland dreigt een niemandsland te worden". Het manifest is ondertekend door tal van bekende Nederlanders, onder wie tv-presentatrice Anita Witzier en cabaretier Jörgen Raymann. Ondertekenaars uit de zorg zijn onder andere Jacobine Geel (voorzitter GGZ Nederland), Gerjoke Wilmink (directeur Alzheimer Nederland), André Rouvoet (voorzitter Zorgverzekeraars Nederland) en Hugo Backx (directeur GGD GHOR Nederland. (ANP/ Skipr)