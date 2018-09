Speciale buslijn zorgpersoneel na moord Anne Faber

Speciaal voor het personeel van vijf zorginstellingen in Bosch en Duin komt er in oktober een extra buslijn. Directe aanleiding voor deze proef is de moord op Anne Faber, meldt RTV Utrecht. Personeel voelde zich 's ochtends en 's avonds laat niet meer veilig.

De bus rijdt elke dag zes keer op de drie drukste momenten tussen de zorginstellingen en het treinstation van Den Dolder. De dienstregeling sluit aan bij die van NS en Arriva. Na enkele maanden wordt de proef geëvalueerd. Bewoners kunnen eveneens gebruik maken van de bus, maar uit bewonersoverleg is gebleken dat daarvoor weinig animo is.

Anne Faber verdween in september vorig jaar tijdens een fietstocht. De rechtbank in Utrecht veroordeelde Michael P. in juli tot 28 jaar cel en tbs voor het doden, verkrachten en ontvoeren van Anne Faber. Sinds het drama durft het zorgpersoneel niet meer de anderhalve kilometer lange wandeltocht naar de dichtstbijzijnde bushalte te maken. (ANP)