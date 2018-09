ADRZ sluit dialyselocatie in Vlissingen

Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) heeft ervoor gekozen de dialysebehandelingen te concentreren op de ziekenhuislocatie in Goes. De dialyselocatie in Vlissingen sluit per 1 november. Aanleiding is het toenemende aantal patiënten in combinatie met lastig te werven personeel en noodzakelijke investeringen in apparatuur, aldus het ziekenhuis.

Het besluit volgt op een intensief onderzoek door ADRZ, waarbij ook patiënten zijn betrokken. "Uit dit onderzoek is gebleken dat het sluiten van één van de locaties de efficiency en kwaliteit van zorg op korte en lange termijn ten goede komt", stelt het ziekenhuis. "Daarom heeft ADRZ extra dialysemogelijkheden in Goes toegevoegd en sluit het per 1 november 2018 de locatie in Vlissingen. De komende jaren zal er fors geïnvesteerd worden in de dialysefaciliteiten in Goes, zodat patiënten verzekerd blijven van de beste zorg. Ook worden op dit moment extra dialyseverpleegkundigen opgeleid."

Het ADRZ zegt zich bewust te zijn van de impact van de sluiting op de twaalf patiënten die momenteel in Vlissingen worden gedialyseerd. De patiënten zijn, net als de medewerkers, persoonlijk op de hoogte gesteld.