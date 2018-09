Celstraf voor fraude met zorggeld in Limburg

Een oud-bestuurder van de Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) krijgt een celstraf van 2,5 jaar opgelegd voor omvangrijke fraude die hij heeft gepleegd met zorggelden. Zijn vriendin is door de rechtbank in Roermond veroordeeld tot acht maanden cel voor medeplichtigheid. Het stel heeft jarenlang geld verduisterd dat bestemd was voor de zorg aan gehandicapten. In totaal gaat het om ongeveer 1,2 miljoen euro.

Het koppel leefde luxueus dankzij de fraude. Ze kochten met dat geld paarden, kunstvoorwerpen, fitnessapparatuur, horloges en geluidsapparatuur. Ook lieten ze er hun villa's mee verbouwen en inrichten.



De rechtbank moet zich later nog uitspreken over het bedrag dat zal worden teruggevorderd. (ANP)