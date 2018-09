Het Ronald McDonald Huis Utrecht wil uitbreiden naar vijftig kamers. Het huis verwacht dat de drukte zal toenemen door de komst van het Prinses Máxima Centrum, meldt het AD.

In het Ronald McDonald Huis logeren ouders en broertjes en zusjes van ernstig zieke kinderen die zijn opgenomen in het ziekenhuis. Het huidige huis aan de Lundlaan, dat op loopafstand ligt van zowel het Wilhelmina Kinderziekenhuis als het Prinses Máxima Centrum, telt momenteel 25 kamers. In de tuin van het huis is een tijdelijke locatie ingericht en in De Bilt is een pand tijdelijk gehuurd dat het Buitenhuis is gedoopt. Daarmee komt het totaal op 37 kamers.

Er is momenteel vrijwel altijd een wachtlijst voor een verblijf in het huis, vertelt Miranda Noorlander, adjunct-directeur van het Kinderfonds in Utrecht. Als er een wachtlijst is, krijgen ouders die meer dan een half uur rijden van het Ronald McDonald Huis Utrecht wonen, voorrang. Door de komst van het Prinses Máxima Centrum zal er nog vaker een beroep worden gedaan voor een kamer in het Ronald McDonald Huis, verwacht Noorlander.

Huiskamer

Het Prinses Máxima Centrum werd in mei 2018 geopend, tegenover het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. In het centrum komen zorg, onderzoek en opleiding op gebied van kinderoncologie bij elkaar. In het Prinses Máxima Centrum werd eerder dit jaar een Ronald McDonald Huiskamer geopend. De huiskamer wordt gerund door vrijwilligers van Ronald McDonald Huis Utrecht. Patiënten kunnen daar met hun ouders, broertjes en zusjes in een huiselijke omgeving ontspannen, koken en samen zijn.

Het is nog niet bekend wanneer de uitbreiding van het huis in Utrecht wordt uitgevoerd, aldus het AD.