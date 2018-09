Maaike Zweep versterkt directie Leviaan

Maaike Zweep treedt per 1 oktober aan als directeur van Leviaan, voorheen RIBW Zaanstreek Waterland West-Friesland. Ze gaat samen met bestuurder Han Jetten de directie van de zorgorganisatie vormen.

Zweep is momenteel directeur zorg bij ouderenzorginstelling Wilgaerden in Hoorn. "Ik lever graag een bijdrage aan mensen die niet als vanzelfsprekend in de samenleving opgenomen worden", zegt Zweep over haar drijfveren. "Iedereen verdient het om veilig te wonen, te werken en een sociaal leven te hebben, want ieder mens doet er toe. Wij vormen met elkaar de samenleving, dus helpen elkaar als dat nodig is. Samenwerking met gemeenten, wooncorporaties en zorgorganisaties kan tot mooie dingen leiden. Daar heb ik de afgelopen jaren binnen Wilgaerden veel in bereikt en dat zet ik bij Leviaan graag voort."

Leviaan-bestuurder Jetten kijkt uit naar de komst van Zweep: "Maaikes expertise in de langdurige zorg is waardevol bij het realiseren van onze doelstellingen: de regie bij de cliënt en het bieden van maatwerk, ook als de zorgzwaarte toeneemt", aldus Jetten.

Zorgorganisatie RIBW Zaanstreek Waterland West-Friesland heet sinds dit jaar Leviaan. Volgens de organisatie dekte de oude naam de lading niet meer. Bij Leviaan werken 500 medewerkers. Zij begeleiden ruim 1.300 mensen met psychische kwetsbaarheden.