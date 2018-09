Verscherpt toezicht voor Zorg- en Woonboerderij ’t Boerenerf

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Jeugd, Zorg- en Woonboerderij ’t Boerenerf locatie Emmeloord onder verscherpt toezicht gesteld. Er zijn verbeteringen nodig om goede zorg te kunnen verlenen en de inspectie heeft er niet genoeg vertrouwen in dat die zullen worden doorgevoerd zonder een verscherpt toezicht.

De IGJ concludeert dat er na de vorige inspectiebezoeken onvoldoende verbetering heeft plaatsgevonden. "Het vermogen van de organisatie om te komen tot verbeteringen is onvoldoende aanwezig. De continuïteit, de veiligheid en de kwaliteit van zorg zijn daardoor onvoldoende geborgd."

Het verscherpt toezicht duurt drie maanden. Gedurende deze periode kan de IGJ ’t Boerenerf zowel aangekondigd als onaangekondigd bezoeken. Aan het einde van de periode van het verscherpt toezicht beoordeelt de inspectie of ‘t Boerenerf grotendeels voldoet aan de kwaliteitsnormen en besluit vervolgens of het verscherpt toezicht kan worden opgeheven. Als de zorgorganisatie grotendeels niet voldoet aan de normen kan de inspectie ook verdere stappen nemen in de vorm van bestuursrechtelijke maatregelen.