Zuidwester verhuist cliënten vanwege personeelstekort

Gehandicaptenzorgorganisatie Zuidwester verhuist vier cliënten van een woning in Goes vanwege een tekort aan gespecialiseerd personeel op die locatie. De organisatie heeft hiertoe besloten omdat de continuïteit en de kwaliteit van zorg voor de cliënten niet kan langer kan worden gewaarborgd.

Het gaat om cliënten met een ernstig verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag die extra zorg en ondersteuning nodig hebben. Dit vraagt om voldoende medewerkers met specifieke competenties, aldus Zuidwester. "Op de huidige arbeidsmarkt is het momenteel erg moeilijk om het team compleet te krijgen en te houden."

"Het was geen gemakkelijk besluit", zegt Hans Waardenburg, voorzitter raad van bestuur van Zuidwester. "Dit is een proces dat al een tijd duurt. We hebben op alle mogelijke manieren geprobeerd om het continuïteitsprobleem op deze woning op te lossen. Nu zijn we tot de conclusie gekomen dat dit niet langer meer kan en dat we, in het belang van de cliënten, tot dit besluit over moeten gaan."

Verhuizing

Het besluit is al op 15 augustus met ouders, verwanten en medewerkers gedeeld. Waardenburg: "Gelukkig kunnen we iedere cliënt een passende woonlocatie binnen Zuidwester aanbieden. De verhuizing van de cliënten is maatwerk en zal zorgvuldig gebeuren. Daarnaast gaan we met de medewerkers in gesprek om te bekijken op welke locatie we een passende, vervangende werkplek kunnen aanbieden."