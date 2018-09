Anticonceptiepil moeilijk te verkrijgen

Apothekers hebben op dit moment grote moeite met het leveren van de anticonceptiepil. Oorzaak voor het tekort is een lading pillen uit Azië die is afgekeurd en vernietigd. Dit meldt het NRC.

Apothekers in het hele land krijgen van de groothandel en leveranciers te horen dat de voorraden van alle merkloze anticonceptiepillen op zijn. Ook de oorspronkelijke anticonceptiepil Microgynon 30, waar deze merkloze pillen op zijn gebaseerd, is nu moeilijk te krijgen. Fabrikant Bayer levert de resterende voorraad gefaseerd uit, zodat elke apotheek iets in huis heeft.

De pillen met als werkzame stoffen ethinylestradiol en levonorgestrel worden in fabrieken gemaakt in landen als India, China en Turkije. Vaak bestellen verschillende leveranciers bij dezelfde fabriek. Directeur Lucas Castelijns van apothekersgroothandel Mosadex bevestigt tegenover het NRC het tekort aan de anticonceptiepil. De eerste leverancier die weer kan leveren, doet dat op 17 september, anderen pas op 15 oktober. "Dat gaat het probleem niet meteen oplossen want iedereen gaat dan díe pillen bestellen omdat de anderen nog niet leveren", aldus Castelijns.

De anticonceptiepil wordt door de zorgverzekeraars alleen vergoed voor vrouwen tot 21 jaar. In Nederland slikt 37 procent van de vrouwen tussen 18 en 45 jaar de anticonceptiepil.