Brabantse instellingen werken samen aan beter eten in de zorg

Zorgorganisaties uit Noordoost- en Midden-Brabant starten op 10 oktober een samenwerking om het eten in de zorg te verbeteren. Het project 'Duurzaam en Gezond aan Tafel' moet leiden tot een hogere maaltijdtevredenheid, minder voedselverspilling, lagere kosten én meer duurzaam inkopen. Bij de start zullen 10 tot 15 organisaties deelnemen.

De deelnemers aan ‘Duurzaam en Gezond aan Tafel’ gaan elk op hun eigen manier aan het werk. Zij volgen daarbij masterclasses van de Academie voor Gastronomie, Diagnose Voeding & Gezondheid, Care Culinair, Foodfirst Network, NEVI en de eerder genoemde partners.

Zorgorganisaties die willen deelnemen krijgen ondersteuning van Diverzio, dat het programma ontwikkelde, en van de partners Rabobank, Stichting Godshuizen en AgriFood Capital. Voor de eerste groep deelnemers aan het programma is een subsidie van 25 tot 50 procent mogelijk.

Volgens Koen Nouws Keij, directeur van Diverzio, kan het eten in de zorg veel beter. "Het is natuurlijk een teken dat er iets niet goed gaat, wanneer 30 tot 40 procent van de maaltijden in de afvalbak belandt", stelt hij. "Tegelijkertijd zie je dat een kwart van de ouderen in de zorg ondervoed is. Wij horen zowel verhalen van bewoners en cliënten die het eten niet lekker vinden, als van zorgorganisaties die hun maaltijdvoorziening niet goed voor elkaar krijgen. In dit programma laten wij zien dát en hoe we het samen ánders kunnen doen."