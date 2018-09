Diakonessenhuis stimuleert bewegen bij ouderen

Het Diakonessenhuis heeft de verpleegafdeling geriatrie op de locatie Zeist verbouwd. Deze week opende daar het zogeheten 'reactiverend ziekenhuis'. Een architectenbureau deed ruimtelijke ingrepen die oudere patiënten moeten stimuleren om meer te bewegen. Idee erachter is dat patiënten gezonder het ziekenhuis uit komen.

Volgens het ziekenhuis toont onderzoek aan dat bedrust al op korte termijn leidt tot afname van spierkracht en meer complicaties tijdens een ziekenhuisopname. Met name oudere, kwetsbare patiënten komen slechter het ziekenhuis uit dan ze erin zijn gegaan en komen ook niet meer terug op hun oude niveau. Samen met architectenbureau Gortemaker Algra Feenstra en TNO startte het Diakonessenhuis een onderzoek naar wat daar in de inrichting aan te doen is.

Het resulteerde in een aantal ruimtelijke ingrepen op de afdeling geriatrie. De eerste aanpassing is 'van bed naar kamer'. Aanpassingen in de kamer zorgen ervoor dat patiënten hun bed willen verlaten en actiever zijn tijdens het ziekenhuisverblijf. Het tweede aanpassingsniveau is 'van kamer naar gang'. Het ziekenhuis heeft de gang toegankelijker gemaakt met nissen waar van alle te doen en te beleven is. Ten slotte is er een aanpassing op het niveau 'van gang naar afdeling'. Het Diakonessenhuis realiseerde meer en gevarieerdere gezamenlijke ruimtes, waarin patiënten meer mogelijkheden hebben om te bewegen of juist te ontspannen.

Reactiveren

Marion Konijnenbelt, verpleegkundige op de verpleegafdeling geriatrie in Zeist: "We vinden het belangrijk dat onze oudere patiënten zich veilig en makkelijk door ons ziekenhuis kunnen bewegen, en zich op hun gemak voelen. Daarnaast werken we aan reactiveren. Dit betekent dat een oudere zo actief mogelijk is tijdens de ziekenhuisopname. Beweging bevordert het herstel meer dan liggen. Daarom stimuleren we ouderen bijvoorbeeld om uit bed te komen als dat mogelijk is. Het doel is dat zij sneller naar hun vertrouwde thuisomgeving terug kunnen gaan."

De komende periode volgt en meet het ziekenhuis de resultaten. Dit moet leiden tot meer inzicht in wat de ruimte bij kan dragen aan het in beweging brengen van patiënten.