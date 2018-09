'Nieuwe aanpak jeugdhulp Amsterdam pakt duurder uit'

De nieuwe Amsterdamse werkwijze rondom specialistische jeugdhulp pakt duurder uit dan de gemeente had voorzien. Dit komt onder meer doordat sneller wordt doorverwezen naar zwaardere en duurdere zorg. Ingrijpen is volgens burgemeester Femke Halsema nodig om de kosten in de hand te houden, meldt Binnenlands Bestuur.

Halsema doet haar oproep in een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad. Sinds januari wordt de specialistische jeugdhulp in Amsterdam ingekocht op basis van resultaat in plaats van op aantal behandelingen. Na een half jaar werken volgens de nieuwe werkwijze ziet de gemeente een aantal "ongewenste trendbewegingen". Zo is vaker dan verwacht doorverwezen naar het zwaardere en duurdere segment. Ook blijkt dat een aantal zorgaanbieders meer productie maakt dan vorig jaar. Verder schrijft de burgemeester over een structureel personeelstekort, waardoor het niet altijd mogelijk is de zorg binnen de afgesproken termijn van zes weken te starten.

Volgens Halsema is voor 2019 aanpassing van de tarieven nodig. "De tarieven voor enkelvoudige specialistische jeugdhulp blijken wat te laag en de tarieven voor meervoudige problematiek blijken wat te hoog." Ook wil de burgemeester nader onderzoek naar de effecten van de nieuwe werkwijze, aldus Binnenlands Bestuur.