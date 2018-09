Team VGZ wint opnieuw Skipr Care & Cure Cycle Challenge

Team VGZ heeft vrijdag de ploegentijdrit van de Skipr Care & Cure Cycle Challenge (Skipr4C) gewonnen. De tweede en derde plaats waren respectievelijk voor team Zilveren Kruis en team Vektis 1.

Het was de tweede jaar op rij dat het team van zorgverzekeraar VGZ als eerste binnen was. Met een tijd van 6 minuten en 35 seconden versloegen zij 32 andere wielerteams in de ploegentijdrit. Zilveren Kruis en Vektis 1 volgden op 26 en 36 seconden.

Skipr hield vrijdag voor het derde opeenvolgende jaar zijn wielerwedstrijd voor bestuurders, managers en professionals in de zorg. De route ging vanaf 's Kooningsjaght, een locatie van zorgorganisatie Siza in Arnhem, over de onder wielerliefhebbers bekende Posbank, de wegen rond Arnhem, Rozendaal en Rheden. Met 33 ploegen van verschillende zorgorganisaties was ook deze editie van de Skipr4C een succes.

De volledige uitslag vindt u hier.