IGJ plaatst IJsselmeerziekenhuizen onder verscherpt toezicht

De MC IJsselmeerziekenhuizen, met locaties in Lelystad, Emmeloord, Dronten en Urk, zijn onder verscherpt toezicht gesteld. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft er onvoldoende vertrouwen in dat benodigde verbeteringen in de zorg doorgevoerd worden, "gezien de huidige bestuurlijke onrust".

De inspectie heeft al langer zorgen over de kwaliteit en veiligheid van de zorg in de financieel noodlijdende ziekenhuizen. Daarom hield de inspectie intensief toezicht en was er nauw contact met de raad van bestuur van het ziekenhuis. Onlangs zijn er grote veranderingen geweest in de raad van commissarissen en de raad van bestuur. "Wij zijn geïnformeerd over mogelijke continuïteitsproblemen vanwege de financiële situatie van het ziekenhuis", aldus de gezondheidsinspectie. "Omdat we willen dat de eerder ingezette verbetertrajecten voldoende aandacht blijven krijgen, hebben we MC IJsselmeerziekenhuizen onder verscherpt toezicht gesteld."

Het verscherpt toezicht heeft een duur van zes maanden. Aan het einde van de periode van het verscherpt toezicht beoordeelt de inspectie of het verscherpt toezicht kan worden opgeheven. De inspectie kan ook verdere stappen nemen in de vorm van bestuursrechtelijke maatregelen. (Skipr/ANP)