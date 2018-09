Aantal patiëntportalen stijgt 'spectaculair'

Twee op de drie ziekenhuizen heeft een patiëntportaal dat online inzage biedt in medische gegevens. Vorig jaar was dit nog één op de drie. Patiënten kunnen nu bij 49 van de 77 ziekenhuizen online inloggen om bij hun gegevens te komen. Dit meldt kennisinstituut Nictiz.

Sinds augustus 2017 zijn er 21 patiëntportalen bijgekomen, zo valt op te maken uit de gegevens die Nictiz heeft verzameld. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft als doel geformuleerd dat per 2020 iedereen zijn medische gegevens digitaal en gestructureerd kan inzien, en eigen gegevens kan toevoegen aan zijn persoonlijke gezondheidsomgeving. Patiëntportalen bieden zorggebruikers de mogelijkheid tot inzage in hun gezondheidsgegevens die het ziekenhuis over hen beschikbaar stelt.

Volgens Nictiz is er een opvallende stijging in het aantal ziekenhuizen dat een e-consult aanbiedt: van 17 naar 29. Bij deze 29 ziekenhuizen is het mogelijk om in het patiëntportaal een vraag te stellen aan de arts. Bij twee ziekenhuizen kunnen zorggebruikers foto’s toevoegen en bij een ziekenhuis is videoconsult mogelijk.

Vrijwel alle patiëntportalen bieden inzicht in onderzoeksresultaten van patiënten. Zorggebruikers kunnen bij 47 ziekenhuizen hun laboratoriumresultaten inzien, volgens Nictiz. 33 Ziekenhuizen bieden inzage in verslagen van beeldvormend onderzoek en radiologie. Tien van de 47 ziekenhuizen stelt de laboratoriumuitslagen binnen een dag beschikbaar in het portaal (realtime). Bij 32 ziekenhuizen staan de resultaten binnen een week in het portaal.

Patiëntportalen

Het kennisinstituut meldt niet te weten of patiënten daadwerkelijk het e-consult gebruiken. Uit de eHealth-monitor 2017 bleek al dat al dat het gebruik van e-health achterblijft bij het aanbod. Onlangs heeft de Federatie Medisch Specialisten een handreiking uitgebracht om het gebruik van e-health-toepassingen, zoals een e-consult, te stimuleren. Sinds 1 januari 2018 worden e-consulten bovendien vergoed. Nictiz verwacht dat het aantal patiëntportalen met e-consult en videobellen zal toenemen.