Sterke toename aantal complexe dotterbehandelingen

Het aantal complexe dotterbehandelingen voor patiënten met onbehandelbare pijn op de borst neemt als gevolg van de vergrijzing sterk toe. Dit blijkt uit onderzoek van interventiecardioloog Koen Teeuwen van het Catharina Ziekenhuis, waarop hij vrijdag is gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

In Nederland kunnen deze patiënten voor hun behandeling in een paar zeer gespecialiseerde centra terecht, waaronder het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Samen met cardioloog Inge Wijnbergen van het Catharina Hart- en Vaatcentrum verwacht Teeuwen dat het aantal patiënten dat in aanmerking komt voor een specialistische behandeling in de komende jaren minimaal verdubbelt. "Waar we nu honderd patiënten per jaar met onbehandelbare pijn op de borst helpen, verwacht ik dat dat in korte tijd doorgroeit naar tweehonderd en meer", aldus Teeuwen.

Om deze groeiende patiëntengroep goed te kunnen blijven behandelen, wil het Catharina Ziekenhuis doorgroeien als 'last resort': een ziekenhuis waar mensen terecht kunnen als ze elders zijn uitbehandeld.