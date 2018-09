Tandartsen leven regels röntgenfoto’s bij kinderen niet goed na

Tandartsen moeten zich beter houden aan de regels voor het nemen van röntgenfoto’s bij kinderen. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) na onderzoek met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Uit het onderzoek blijkt dat de noodzaak voor het maken van röntgenfoto’s vaak niet vermeld staat in het patiëntdossier. Ook de resultaten van de foto zijn vaak niet terug te vinden. "Het is belangrijk dat deze zaken worden vastgelegd om de patiënt zo goed mogelijk te kunnen behandelen", aldus de IGJ. Verder is het volgens de inspectie van belang dat tandartsen de kinderen en hun ouders goed vertellen waarom het nodig is om een röntgenfoto te maken en wat de risico’s zijn. Ze moeten hier ook toestemming voor vragen.

Elke keer dat er een röntgenfoto gemaakt wordt, komt er schadelijke straling vrij. "Daar moeten tandartsen voorzichtig en bewust mee omgaan. Vooral bij jonge kinderen, omdat zij hier extra gevoelig voor zijn", aldus de inspectie.

In het onderzoek zijn acht tandartspraktijken bezocht. De inspectie gaat de komende tijd verder met het onderzoek en vraagt tandartsen die zich niet aan de regels houden, hun werkwijze aan te passen. (Skipr/ANP)