'Medicijnen thuis vaak niet goed bewaard'

Mensen bewaren hun medicijnen thuis lang niet altijd even goed. Ze houden onvoldoende rekening met temperatuur, vocht, licht en houdbaarheidsdatum, blijkt uit onderzoek van promovendus Niels Vlieland, werkzaam bij de apotheek van het UMC Utrecht. Bij verkeerd bewaren zou de werking kunnen afnemen. Ook is de bijsluiter soms verdwenen en is niet meer te zien waar de medicijnen voor zijn.

Vlieland promoveert donderdag op zijn onderzoek. "Het is van belang dat er meer aandacht komt voor het goed bewaren van geneesmiddelen. Patiënten kunnen daar extra hulp bij gebruiken", aldus het UMC.

"Zo kunnen artsen bij het voorschrijven van medicatie zowel de inname als het bewaren van medicatie bespreken. Farmaceuten kunnen er bijvoorbeeld bij verpakkingen rekening mee houden dat die in de koelkast passen en apothekers kunnen bijdragen door bijvoorbeeld gemakkelijke bewaarinformatie te verschaffen. Daarnaast moet de patiënt zelf zich ook bewust zijn van de mogelijke gevolgen als hij het bewaaradvies niet goed opvolgt."

De apotheek van het UMC Utrecht geeft zelf het goede voorbeeld met een foldertje. (ANP)