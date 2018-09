Veel gemeenten duiken onder kostprijs voor jeugdzorg

Specialistische jeugdzorg dreigt in 2019 in verschillende gemeenten in Nederland in de knel te komen: eenvijfde van alle gemeenten wil de kostendekkende tarieven voor jeugdbescherming niet betalen, meldt de NOS.

Omdat gemeenten volgens jeugdzorgaanbieders te weinig betalen voor jeugdzorg, is er een rapport opgesteld dat als basis moet dienen bij de contractonderhandelingen. Maar verschillende gemeenten schuiven het rapport terzijde schuiven en willen minder betalen. Een voorbeeld hiervan is een samenwerkingsverband van 25 gemeenten in Noord-Holland die een eigen aanbesteding hebben gemaakt met lagere kosten. Geen enkele zorgaanbieder heeft op deze aanbesteding ingeschreven.

"Hier hebben we heel duidelijk gezegd: dat doen we niet", zegt Erik Heijdelberg, voorzitter van de raad van bestuur van de William Schrikker Groep, tegen de NOS. "Want hoe verklaar ik aan andere gemeenten dat ik op andere plekken korting geef? Dat is niet uit te leggen." Dezelfde problemen doen zich in meer provincies voor.

Heijdelberg zegt niet te hebben verwacht dat gemeenten zich niet aan de uitkomsten het nieuwe kostprijsonderzoek zouden houden. "Maar meteen in de eerste weken van de onderhandelingen is het raak. Hebben we eindelijk een kader waarbinnen iedereen kan werken, komen er gemeenten met een eigen kostensystematiek, of zelfs tijdschrijven."

Geen bezuiniging

De gemeente Haarlem spreekt in een reactie aan de NOS tegen dat het rapport over de tarieven terzijde is geschoven. Een woordvoerder zegt dat de gemeente in gesprek is met de zorginstellingen. De lagere tarieven waarmee Haarlem op 1 januari 2019 wil starten zijn geen bezuiniging, maar "gemiddelden van de tarieven die de regio's in 2018 betalen". "Daarnaast worden deze tarieven geïndexeerd."

Volgens Jeugdzorg Nederland is er "te veel ruimte voor gemeenten om een eigen koers te varen. Organisaties hebben meestal contracten met zo'n 40 gemeenten. Als een deel zijn eigen regels gaat opstellen kan dat natuurlijk niet." FNV Zorg & Welzijn roept minister Hugo de Jonge op om op te treden en 750 miljoen euro extra vrij te maken voor de jeugdzorg. Bestuurder Maaike van der Aa: "Het is een grof schandaal dat we in Nederland zo met onze medewerkers en kwetsbare jeugd omgaan."