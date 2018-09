Isala biedt patiënten Voeding app aan

Isala heeft de Eiwit app, waarbij patiënten zelf hun eiwitbehoefte bijhouden, doorontwikkeld naar de Isala Voeding app. Met de nieuwe app kan de patiënt naast eiwit ook andere voedingswaarden bijhouden, zoals vocht, zout, koolhydraten, waardoor hij bij ziekte meer regie over zijn of haar voedingsgebruik krijgt.

De Voeding app vervangt de Eiwit app, die begin 2018 is gelanceerd. De Eiwit app had als belangrijkste doel om patiënten te stimuleren voldoende eiwitten binnen te krijgen, omdat eiwit zorgt voor sneller herstel. De Voeding app kan bijvoorbeeld gebruikt worden op de afdeling Cardiologie, waar patiënten een vochtbeperking en een natriumbeperking hebben. Ook helpt het patiënten met levercirrose bij een energie- en eiwitverrijkt natriumbeperkt dieet. Bij patiënten met ondervoeding in combinatie met diabetes kan ook de koolhydraatinname inzichtelijk gemaakt worden.

In de Voeding app, die gratis te downloaden is, voegen patiënten per maaltijdmoment producten toe die zij hebben gebruikt. De app telt automatisch de (mili)grammen of milliliters van de voedingswaarden op en een schuifbalkje toont hoe dicht iemand bij zijn of haar ideale voedingsbehoefte is. De app geeft geen dieetadvies, maar registreert de inname en de bijbehorende doelen. De app ondersteunt de patiënt tijdens ziekte of herstel, maar is volgens het Isala geen vervanging van de diëtist in het ziekenhuis. Het gebruik van de app gebeurt na overleg met de Isala-diëtist.