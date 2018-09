'Medezeggenschapswet leidt tot meer regeldruk en hogere kosten'

Het wetsvoorstel waarmee de medezeggenschap in zorginstellingen wordt geregeld, kan leiden tot hogere kosten en een toename van de administratieve lastendruk. Dit schrijft de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) in een brief aan de Tweede Kamer, en vraagt daarin om wijziging van het wetsvoorstel.

De Tweede Kamer debatteert op 12 september over het wetsvoorstel dat de huidige Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) vervangt. ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN - verenigd in de BoZ - onderschrijven het belang van actualisatie van de Wmcz. Het wetsvoorstel Wmcz 2018 biedt volgens hen meer mogelijkheden dan de huidige wet om medezeggenschap te organiseren op de manier die het beste past bij de wensen van de cliënten. "Het wetsvoorstel waarborgt dat iedere zorgorganisatie een cliëntenraad instelt die de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten behartigt."

De brancheorganisaties constateren echter ook dat het wetsvoorstel “onevenwichtigheden” kent die kunnen leiden tot "onnodige juridisering, onnodige kosten, lange procedures en knelpunten in de verantwoordelijkheidsverdeling". Dit leidt weer tot hogere kosten en een toename van de administratieve lastendruk. Volgens GGZ Nederland is dit niet uit te leggen in een tijd waarin de politieke wil om de zorg te ontregelen groot is.

Verbeteren

De BoZ doet vijf concrete voorstellen om het wetsvoorstel te verbeteren. Zo moet het verzwaard adviesrecht niet worden vervangen door een instemmingsrecht; moet zorggeld worden behouden voor de zorg en moet discussie worden voorkomen over verdeling van bevoegdheden tussen cliëntenraden.

De BoZ wijst erop dat de drie bewindslieden van VWS in mei in een brief aan de Tweede Kamer over het Actieplan (Ont)regel de zorg hebben aangekondigd om serieus werk te gaan maken van het terugdringen van de administratieve lasten in de zorg. Hierbij noemden De Jonge, Bruins en Blokhuis de Wmcz expliciet als voorbeeld. Toch constateert de BoZ dat minister Bruins (Medische Zorg en Sport) geen enkele aandacht besteedt aan deze toezegging in een zogeheten nota van het verslag over de nieuwe medezeggenschapswet.

Kritiek

De Wmcz 2018 kan rekenen op kritiek van meer organisaties. Onlangs riepen de eerstelijnsorganisaties de politiek op om de verplichting om een cliëntenraad in te stellen te schrappen voor kleine zorgaanbieders. Ook cliëntenorganisaties hebben wat aan te merken op het wetsvoorstel; zij pleitten afgelopen voorjaar in een brief aan de Tweede Kamer voor aanpassing van de wet. Zij vinden bijvoorbeeld dat een zorgaanbieder met meerdere instellingen in principe voor elke locatie een cliëntenraad moet instellen.