Aantal e-mailconsulten huisartsenzorg neemt toe

Patiënten kiezen steeds vaker voor een huisartsenconsult per e-mail. Het aantal e-mailconsulten bij de huisarts nam de laatste jaren toe van bijna 85 duizend in 2012 naar ruim 336 duizend in 2017, zo blijkt uit gegevens van Vektis Intelligence. Ook de uitgaven aan huisartsenzorg namen toe.

Er zijn steeds meer mogelijkheden voor digitaal contact tussen patiënt en zorgaanbieder en ook huisartsen maken hier steeds vaker gebruik van, ziet Vektis. Ook het aantal telefonische consulten bij de huisarts nam toe, met ruim 2,5 miljoen consulten in vijf jaar tijd. In 2012 waren dit er 17,9 miljoen, in 2017 ruim 20,5 miljoen.

In totaal werd in 2017 2,7 miljard euro uitgegeven aan huisartsenzorg. In 2012 was dat nog 2,3 miljard euro. Bloeddrukregulerende middelen werden in 2017 het meest voorgeschreven door de huisarts. In totaal gaat het om ruim 800 miljoen dagdoseringen met een vergoed bedrag van ruim 45 miljoen euro, aan iets minder dan 2 miljoen patiënten. Ook cholesterolverlagers en maagzuurremmers worden veel voorgeschreven, respectievelijk 743 en 718 miljoen dagdoseringen.

Vrouwen gaan vaker naar de huisarts dan mannen. Tot een leeftijd van 14 jaar is dat precies andersom: jongens gaan vaker dan meisjes, aldus Vektis.