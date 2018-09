Eindhoven hoeft betaalde Wmo-zorg niet te leveren

Meerdere Eindhovenaren hebben deze zomer een periode geen thuiszorg gekregen, terwijl ze daarvoor wel hun eigen bijdragen hebben betaald. De gemiste zorg wordt niet ingehaald.

Het gaat om een vakantieperiode van drie weken waarin cliënten geen huishoudelijke hulp in het kader van Wmo hebben gekregen. Door afspraken tussen gemeente en zorgaanbieders hoeft dit werk niet te worden gecompenseerd, zo meldt het ambtenarenvakblad Binnenlands Bestuur op 11 september.

Schoon en leefbaar

Volgens Eindhoven kunnen cliënten drie weken zonder hulp. Dat heeft te maken met een wijziging in indicatiestelling. Cliënten krijgen niet meer een vast aantal uur toegewezen, maar een indicatie met doelstelling zoals bijvoorbeeld een schoon en leefbaar huis. Volgens een woordvoerder van de gedupeerden houdt dat in dat cliënten effectief minder thuiszorg krijgen. Zij worden daarover niet geïnformeerd.

Beleid

De gemeente zegt dat er geen aanleiding is om het beleid rondom de vakantieregeling huishoudelijke hulp aan te passen. Volgens woordvoerders van de gemeente krijgen cliënten van de aanbieders wel degelijk bericht over het uitblijven van huishoudelijke hulp tijdens de zomervakantie. Afspraken over compensatie achteraf zijn volgens de gemeente ook iets tussen de aanbieder en de cliënt.