Tweede pilot 'blockchainbaby' start begin 2019

De pilot met de 'blockchainbaby' is niet stopgezet. Het was een project met kop en staart en wordt volgend jaar in breder verband voortgezet.

Dit zegt Jeroen van Megchelen, CEO van blockchain-ontwikkelaar Ledger Leopard en geestelijk vader van de blockchainbaby, op 11 september tijdens de klantendag van Unit4 Healthcare in Corpus in Oegstgeest.

Succes

Van Megchelen ontwikkelde onder andere Mijn Zorg Log in opdracht van Zorginstituut Nederland (ZiN) en stond aan de wieg van de blockchainproef in de kraamzorg die is opgezet door coöperatie VGZ en ZiN, samen met drie kraamzorgaanbieders en dertig kraamgezinnen. In Corpus reageert hij op een artikel in De Correspondent waarin wordt gesuggereerd dat de pilot is stopgezet en niet wordt voortgezet wegens gebrek aan succes.

Papierwerk

Van Megchelen heeft contracten liggen voor een breder opgezet project in de kraamzorg, zo zegt hij op 11 september. Die wordt nu voorbereid en gaat begin volgend jaar van start. In de pilot worden de processen van registratie, declaratie en uitbetaling van kraamzorguren beter ingericht. In de eerste pilot waren alle betrokkenen heel enthousiast. Maar de vraag was toen of het succes lag in de inzet van blockchain of simpelweg door de digitalisering van het oude papierwerk in een handige app. De tweede pilot moet de kracht van blockchain nog beter duidelijk maken, aldus Van Megchelen.