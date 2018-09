Nederlandse samenwerking in hartzorg van start

Op 12 september is de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) van start gegaan, een nieuw samenwerkingsverband van twaalf organisaties, wetenschappers en zorgprofessionals op het gebied van hart- en vaatonderzoek.

Dat meldt de Hartstichting, een van de initiatiefnemers, in een persbericht. De bundeling van krachten op landelijk niveau tussen patiënten, artsen, wetenschappers en financiers moet hart- en vaatziekten eerder kunnen opsporen en oplossingen sneller ontwikkelen, naar de patiënt brengen en evalueren. Het uiteindelijke doel is om de ziektelast in 2030 met een kwart te verminderen. Om dit doel te bereiken, verwacht de DCVA de komende tien jaar minstens een miljard euro nodig te hebben voor onderzoek, valorisatie en implementatie. De twaalf partners gaan intensief samenwerken om de benodigde menskracht en middelen bij elkaar te brengen.

Topprioriteiten

Betere vroegdiagnostiek is een van de topprioriteiten van de DCVA. Daarbij gaat het om nieuwe of verbeterde tests, innovatieve diagnostische instrumenten en optimaal gebruik maken van gegevens die mensen zelf verzamelen.



Onderzoekgroepen van alle universiteiten en ziekenhuizen werken samen in allianties en krijgen van de partners ondersteuning bij het versnellen van de valorisatie en implementatie. Dit zorgt ervoor dat oplossingen eerder bij de patiënt komen. Ook is er aandacht voor talentontwikkeling, zodat er ook in de toekomst toponderzoekers zijn, en wordt de onderzoeks-infrastructuur in Nederland verbeterd. De organisaties bouwen bijvoorbeeld aan een sterk datanetwerk, dat het delen en hergebruik van hartweefsels en data voor vervolgonderzoek mogelijk maakt.



Deelnemers aan DCVA zijn onder andere Hartstichting, Netherlands Heart Institute, NFU, ZonMW, Harteraad, 4TU, NWO (Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), NVVC, KNAW, Health Holland, WCN, Nederlandse Hartregistratie (NHR).