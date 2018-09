Elkerliek benoemt nieuwe bestuurder

Michel Foppen is per 1 november benoemd tot lid van de raad van bestuur van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. Samen met bestuursvoorzitter Eveline de Bont gaat hij gestalte geven aan een toekomstbestendig Elkerliek.

Foppen brengt veel expertise mee op het gebied van bedrijfsvoering, financiën en organisatieontwikkeling. Hij is nu werkzaam in het Zuyderland MC in Sittard en Heerlen en heeft in deze en vorige functies bij onder meer het Atrium Medisch Centrum en de Universiteit Maastricht, ruime directie- en bestuurlijke ervaring opgedaan met de focus op het (door)ontwikkelen van zorgorganisaties. Foppen is ook lid van de raad van toezicht van de stichting PSW (Pedagogisch Sociaal werk) te Roermond.

"De sterke lokale inbedding in het Brabantse zorglandschap en de heldere focus op de patiënten, vormen de kracht van het Elkerliek”, zegt Foppen over zijn nieuwe rol."Het verder ontwikkelen van deze organisatie, met oog voor de menselijke maat, is een uitdaging die ik graag aan ga. Uiteraard in nauwe samenwerking met alle zorgprofessionals en de regio.”