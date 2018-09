RAM-IT vergroot voetafdruk in de zorg

Cloud Service Partner RAM Infotechnology (RAM-IT) heeft begin september branchegenoot NetSourcing in Waardenburg over genomen. Met de overname bouwt RAM-IT haar positie in de zorgbranche verder uit. De RAM Groep groeit hiermee naar 190 medewerkers en een omzet van ruim 30 miljoen euro.

“Deze stap past naadloos binnen onze strategie om een leidende speler te worden binnen de ICT-dienstverlening voor de zorg”, zegt Joachim Kaarsgaren, directielid RAM-IT. “NetSourcing is al ruim zeventien jaar actief in de marktsegmenten Zorg, Welzijn en Veiligheidsregio’s”.

“Dat is ook ons werkterrein”, stelt collega-directielid Dirk Fabels. “We zijn ervan overtuigd dat schaalgrootte in onze branche essentieel is om innovatief en competitief te blijven en de kosten van ICT voor onze klanten verder te verlagen.”

Schaalgrootte

“Samengaan met RAM-IT betekent dat we onze gezamenlijke klanten nog beter kunnen bedienen”, gelooft directeur Yvo Hoeke van NetSourcing. “De schaalgrootte van RAM-IT en NetSourcing samen levert voordelen op voor de diensten die we leveren, de services die we bieden, de vele technologische innovaties die eraan komen en de persoonlijke ontwikkeling van onze mensen. We kunnen gerust spreken van een win-win-win-situatie voor onze klanten, onze medewerkers en onze leveranciers.”

RAM Infotechnology is een cloud service dienstverlener voor de gezondheidszorg en overheid. Het bedrijf wil zich onderscheiden met een modulaire benadering van maatwerk-ICT op basis van standaardcomponenten. RAM-IT heeft ruim 200 klanten. NetSourcing is een gespecialiseerde serviceprovider voor de branches Zorg, Welzijn en Veiligheidsregio's. NetSourcing levert flexibele en schaalbare ICT-oplossingen.