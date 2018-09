Weenings Zorg en Welzijn failliet verklaard

Op 5 september is Weenings Zorg en Welzijn door de rechtbank in Noord-Nederland failliet verklaard. Meerten Ubbens, advocaat bij Trip Advocaten & Notarissen, is aangesteld als curator. Naar de oorzaak van het faillissement wordt onderzoek gedaan.

Dat is te lezen op FaillissementsDossier.nl. Weenings biedt zorg aan mensen met gedragsproblemen en een lichamelijke of verstandelijke beperking. De instelling heeft drie locaties, in de stad Groningen en in Warffum. Er werken 37 mensen.

Gevolgen

Weenings heeft dertig cliënten, waarvan de helft op een van de locaties woont. Volgens woordvoerder Rienk de Vries van de curator heeft het faillissement vooralsnog geen gevolgen voor de cliënten, zo meldt RTV Noord. “De komende weken kunnen wij de zorg garanderen”, zegt hij. “Die periode gaan wij gebruiken om een partij te vinden die de zorg overneemt. Dat zou op dezelfde locaties kunnen zijn en dan krijgen de cliënten mogelijk weinig mee van het faillissement.”



De contracten van de werknemers zullen op termijn worden beëindigd. Het is nu nog niet bekend of en hoe er een doorstart wordt gemaakt en of een nieuwe partij de contracten overneemt.